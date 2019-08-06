0553 313 94 23

İranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybetti

Malatya’da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 10 yaşındaki Yasemin Amerikahali, boğularak hayatını kaybetti.

06 Ağustos 2019 Salı 15:06
İranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybetti

Malatya’da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 10 yaşındaki Yasemin Amerikahali, boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Malatya’da yaşayan İran uyruklu aile Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj gölü kenarına pikniğe gitti. Atabey Feribot İskelesi mevkiinde piknik yapan göçmen ailenin çocukları ise iddiaya göre serinlemek için baraj gölüne girdi.


Bu sırada suda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuklarından 3’ü çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarılırken 10 yaşındaki Yasemin ise suda kayboldu. Bölgeye çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası küçük kızı sudan çıkardı. Kalbi duran Yasemin, olay yerinde bekleyen ambulansla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Semt Polikliniğine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Yesemin Amerikahali kurtarılamadı. Küçük kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlatlı kadınlardan sanat eseri tablolar
    1. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    2. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    3. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    4. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    5. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    6. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    7. Meram Belediyesi okulların..
    8. Bitlis'te terör operasyonu
    9. Göz kuruluğuna dikkat
    10. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    11. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    12. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    13. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    14. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    15. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    16. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    17. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    18. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    19. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    20. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    21. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    22. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    23. Dünyanın en ince altını üretildi
    24. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    25. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    26. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    27. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    28. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    29. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    30. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'