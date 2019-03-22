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İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde sel felaketi

İran’da Türkmen Sahra bölgesi başta olmak üzere Hazar Denizi’nin güneyi ve doğusunda meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.

22 Mart 2019 Cuma 16:16
İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde sel felaketi

İran’da Türkmen Sahra bölgesi başta olmak üzere Hazar Denizi’nin güneyi ve doğusunda meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.


İran’da Türkmen Sahra bölgesi başta olmak üzere Hazar Denizi’nin güneyi ve doğusunda hafta başından beri etkili olan yağış sel felaketine yol açtı. Sel felaketi Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinde gündelik hayatı felç etti, büyük hasara neden oldu. Türkmen Sahra bölgesinin Günbedkavus, Akkale, Gaimşehr kentlerinde büyük hasara yol açan sel felaketi yüzlerce evi kullanılamaz hale getirdi. Mazenderan eyaletinden doğuya doğru ilerleyen sel suları şehirler ve köyler arası yollara da hasar verdi.


İran’da 20 Mart’ta başlayan ve 24 Mart’a kadar süren Nevruz tatili nedeniyle kurtarma işlemleri daha yavaş ilerledi. Hava durumuyla ilgili günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen kurtarma ekiplerinin hazırlıksız olması halkın tepkisine yol açtı.



Akkale şehrinin yarısı sular altında


Gülistan Eyaleti Vali Yardımcısı Mir Muhammed Ğeravi, Akkale şehrinin yarısının ve etrafındaki 10 köyün sular altında kaldığını açıkladı. Ğeravi köylerin daha önce boşaltıldığını söyleyerek can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Eyalette yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ğeravi, halka gelen ilk yardımların yetersiz olduğunu söyledi.



23 bin göçebe mahsur kaldı


Gülistan Valiliğinin göçebelerden sorumlu yardımcısı Rıza Alipuri, eyaletin doğusunda göçebe hayatı yaşayan ve hayvancılık yapan 23 bin göçebenin selde mahsur kaldığını söyledi. Yollar kullanılamaz durumda olduğu için ilk yardımın helikopterle yapıldığını söyleyen Alipuri yardımların yetersiz olduğunu ifade etti.



"Selden hasar gören halkın sabrından dolayı utanıyoruz"


Selden ağır hasar gören Günbedkavus şehrini ziyaret eden İran Devrim Lideri Ali Hameneyi’nin özel görevlisi Muhammed Gomi, “Selden hasar gören halkın sabrından dolayı utanıyoruz” ifadelerini kullandı ve en kısa zamanda hükümetin gereken yardımlarının bölgeye sevk edeceğini söyledi. Hasarın çok büyük olduğuna dikkat çeken Gomi en kısa zamanda gereken yardımların yapılacağına söz verdi, halktan göstermiş oldukları anlayış ve sabırdan dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:16
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