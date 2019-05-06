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İran'ın temel önceliği petrol dışı ihracatın artırılması

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri:"ABD, İran'ın gelir kaynaklarının azalması ve döviz girdisinin düşmesi için planlar hazırlıyor. İran halkı da ülke yöneticilerinden geçimlerini daha fazla zora sokmayacak uygun plan ve projeler bekliyor""Petrol dışı ürünlerin ihracatı ülkenin en temel ve hayati önceliğidir. Üretimin daha parlak bir seviyeye çıkması ihracatın gelişmesine bağlıdır"

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:54
İran'ın temel önceliği petrol dışı ihracatın artırılması

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'ın gelir kaynaklarını azaltmak için planlar yaptığını belirterek, ülkesinin temel önceliğinin petrol dışı ihracatın artırılması olduğunu söyledi.

Cihangiri, başkent Tahran'da düzenlenen İran Petrol Dışı Ürünlerinin İhracatını Geliştirme Yüksek Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol dışı ürünlerinin ihracatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- "ABD, İran'ın gelir kaynaklarının azalması için planlar hazırlıyor"

Ülkelerin başarısı ve ilerlemesinin en önemli göstergelerinden bir tanesinin ürettikleri ürünleri bölgesel ve uluslararası pazarlarda satabilmek olduğunu ifade eden Cihangiri, "Hayati önemde olan ihracat, ulusal ve yasal bir görevdir. Küresel pazarlarda arz ve rekabet için uluslararası standartlara uygun kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için çaba göstermeliyiz." dedi.

ABD yaptırımlarına da değinen Cihangiri, yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin, "ABD, İran'ın gelir kaynaklarının azalması ve döviz girdisinin düşmesi için planlar hazırlıyor. İran halkı da ülke yöneticilerinden geçimlerini daha fazla zora sokmayacak uygun plan ve projeler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Cihangiri, petrol dışı ürünlerin ihracatının önemine dikkati çekerek, "Petrol dışı ürünlerin ihracatı ülkenin en temel ve hayati önceliğidir. Üretimin daha parlak bir seviyeye çıkması ihracatın gelişmesine bağlıdır." diye konuştu.

İran ticaretinin gelişmesi için komşu ülkelerin önemli olduğunu vurgulayan Cihangiri, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığından bu potansiyelden daha fazla yararlanılması için çalışma yapmasını istedi.

- İran'ın ihracat geliri 12 milyar dolar düştü

Toplantıda açıklanan İran Petrol Dışı Ürünlerinin İhracatını Geliştirme Yüksek Konseyi raporunda, İran takvimine göre 1397'de (21 Mart 2018-21 Mart 2019), İran'ın petrol dışı ürünlerdeki ihracatının 12 milyar dolar düştüğü, en büyük ticaret ortaklarının ise Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan olduğu belirtildi.

Rapora göre İran'ın 15 komşu ülke ile ticareti bir önceki yıla göre yüzde 3 artarken, geçen yıl içinde Irak'a 800 milyon dolarlık elektrik satıldı.

Tahran'da düzenlenen İran Petrol Dışı Ürünlerinin İhracatını Geliştirme Yüksek Konseyi toplantısına Sanayi, Maden ve Ticaret ile Tarım, Enerji, Çalışma bakanları, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve İran Ticaret Odası Başkanı katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:54
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