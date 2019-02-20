0553 313 94 23

"İran'ın stratejisi İsrail'le savaş değil"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe:"İran'ın stratejisi İsrail'le savaş değil işgal altındaki Filistin topraklarında referandum düzenlenmesidir"

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:52
"İran'ın stratejisi İsrail'le savaş değil"

ANKARA (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın İsrail'le savaş gibi bir stratejisi olmadığını söyledi.

İran'ın Şebistan Haber Ajansı'na dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Felahetpişe, İsrail'le aralarında son zamanlarda tırmanan gerginliğe rağmen Tahran'ın Tel Aviv'e yönelik savaş stratejisi izlemediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in pazar günü 55. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'le savaş riski çok yüksek" şeklindeki ifadelerine işaret eden Felahetpişe, "Sayın Zarif konuşmasında önemli konulardan söz etti ancak İsrail'le savaş meselesine değinmemesi gerekiyordu, çünkü ne bizim stratejimizde İsrail'le savaş var ne de İsrail'in stratejisinde İran'la savaş." dedi.

Felahetpişe, İsrail'in 2006'da Lübnan'da ve 2008 sonunda Filistin'de İran'ın müttefiklerine karşı başlattığı savaşlarda yenilgiye uğradığını, bu yüzden İran'la savaşmayı düşünmeyeceğini savundu.

- Filistin topraklarında referandum isteği

Tahran'ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki halkın haklarını korumak için referandum düzenlenmesini istediğini belirten Felahetpişe, "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş değil işgal altındaki Filistin topraklarında referandum düzenlenmesidir." diye konuştu.

Rusya'nın İran güçlerini Suriye'den çıkarmak istediği yönündeki iddialara da değinen Felahetpişe, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya gibi aktörlerin, İdlib'de rol sahibi olmasını engellemek amacıyla İran'ı bu ülkeden çıkarma peşinde olduğuna ilişkin söylentilerin aksine İran'ın kendisi saldırılarda yer almamak için İdlib'deki gelişmelere katılmak istemedi."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:52
  1. iran
  2. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da sahile yunus ölüsü vurdu
    1. Trabzon'da sahile yunus ölüsü vurdu
    2. Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu..
    3. KKTC'den 'federal ortaklık' açıklaması!
    4. Beşiktaş, Fenerbahçe maçı..
    5. Turkcell Kulüpler Kros Ligi
    6. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının..
    7. Kayıp balıkçıdan acı haber geldi
    8. Ankara'da askeri kışlada patlama
    9. Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
    10. Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18..
    11. Konyaspor, Kayserispor maçı..
    12. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya..
    13. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar?..
    14. Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu
    15. Çufalı, Yaşlılık Şurası’na katıldı
    16. Yalova'da 238 parça tarihi eser ele..
    17. Cimbom'un yıldız ismi açıkladı: Kalmak..
    18. Asansör kabini altında sıkışan montaj..
    19. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    20. Taksim’den eşsiz sis manzarası
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı