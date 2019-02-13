İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi

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