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"İran'ın petrol ihracatı 700-800 bin varile gerileyecek"

İranlı ekonomi uzmanı Vahid Şikakişehri, İran'ın petrol ihracatının bin varilin altına düşeceğini söyledi

13 Ocak 2019 Pazar 17:11
"İran'ın petrol ihracatı 700-800 bin varile gerileyecek"

İSTANBUL (AA) - İranlı ekonomi uzmanı Vahid Şikakişehri İran'ın petrol ihracatının düşeceğini belirtti.

Fararu internet sitesine konuşan Şikakişehri, "İran'ın petrol ihracatı gelecek yıllarda çok düşecek. 2 milyon 500 bin olan satış, 700-800 bine gerileyecek." dedi.

İlerleyen günlerde petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyesine çıkacağını öngören Şikakişehri, söz konusu durumun ülkedeki dar gelirli kesime zarar vereceğini ve sınıflararası farkı artıracağını ifade etti.

Şikakişehri, hükümetin gerekli tedbirleri almaması durumunda döviz kurunda beklenmedik yükselişlere şahit olunacağını belirterek, "Maalesef, İran ekonomisinin şiddetli bir şekilde düşüşüne şahit olacağız. Birçok işletme ya kapanacak veya üretimde azalmaya gidecek." görüşünü savundu.

Tahran yönetimini yaptırımların etkisi ve ekonomiye yansımalarını dikkate almamakla suçlayan Şikakişehri, şunları söyledi:

"Neredeyse başı boş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Yaptırımlarla mücadele için net bir program söz konusu değil. Bununla birlikte ekonomide etkili kararlar alınmamakta ve şeffaflıktan yana adımlar atılmamakta."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti tarafından İran meclisine sunulan 2019 yılı bütçesinde petrol ihracatı günlük 1,5 milyon varil olarak öngörülüyor.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:11
  1. 700-800 bin varil
  2. İran'ın petrol ihracatı
  3. İranlı ekonomi uzmanı Vahid Şikakişehri

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