İran'ın petrol dışı ihracatı ABD yaptırımlarına rağmen arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin yaptırımlarına karşın İran'ın petrol dışı ihracatı son 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında arttı.

İran Gümrük Müdürlüğü'nün verilerine göre, Tahran yönetimi, son 10 aylık sürede (21 Mart 2018-20 Ocak 2019) 36 milyar 350 milyon dolar değerinde petrol dışı ürün ihracatı yaptı.

İhracat miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında artış görüldü.

İran'ın yurt dışına ihraç ettiği petrol dışı başlıca ürünleri, gaz kondensatı, sıvılaştırılmış doğal gaz, sıvılaştırılmış propan, metanol ve hafif yağlar oluşturdu. Söz konusu dönemde 3 milyar 53 milyon dolar gaz kondensatı, 1 milyar 815 milyon dolar sıvılaştırılmış doğal gaz, 1 milyar 484 milyon dolar sıvılaştırılmış propan,1 milyar 229 milyon dolar metanol ve 1 milyar 223 milyon dolar değerinde hafif yağlar ihraç edildi.

Bu dönemde petrokimya ürünleri ile gaz kondensatının İran’ın toplam ihracatından payı sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 8 olarak gerçekleşirken geri kalan yüzde 58'lik kısmını ise diğer ihracat ürünleri oluşturdu.