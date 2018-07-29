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İran'da dolar 'tarihi rekorunu' kırdı! 10 bin tümeni geçti

İran'da serbest piyasada 1 dolar, yerel para birimi olan 10 bin tümeni geçti.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:53
İran'da dolar 'tarihi rekorunu' kırdı! 10 bin tümeni geçti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da son bir kaç aydır  yükselişi durdurulamayan dolarserbest piyasada 10 bin 700 tümen civarında işlem  görüyor.

Euronun 12 bin 650 tümen olduğu ülkede, 1 Türk lirası da 2 bin 250  tümenden işlem görüyor.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen  seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan  ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada  alım-satımı yasaklamıştı.

Merkez bankası tarafından dün yapılan açıklamada ise sabit kurun 4 bin  403 tümene çıkarıldığı duyuruldu.

Doların ani yükselişinden etkilenen esnaf bir süre önce sokak  gösterileri düzenlemiş, "Tahran Büyük Çarşısı" esnafı birkaç gün kepenk  kapatmıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:53
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