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İran'ın Pakistan sınırında çatışma!

İran'ın Seravan ilçesinde Pakistan sınırının sıfır noktasında İran Devrim Muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda 4 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:07
İran'ın Pakistan sınırında çatışma!

İran'ın Pakistan sınırında İran Devrim Muhafızları (Pasdaran) ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada, silahlı gruba mensup 4 kişinin öldüğü, 1 Pasdaran üyesinin de yaralandığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde Pakistan sınırının sıfır noktasında Pasdaran güçleriyle ile kimliği belirtilmeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı grup mensubu 4 kişi öldürülürken 3'ünün yaralandığı, Pasdaran güçlerinden 1 kişinin çatışma sırasında yaralandığı ifade edildi.

Sistan ve Belucistan eyaleti, son aylarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti.

Temmuz ayında da eyaletin sınır bölgelerinde farklı günlerde gerçekleşen 3 çatışmada Pasdaran güçlerinden 4 kişi öldürülmüştü.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluc halkının haklarını savunduğunu" gerekçesiyle Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:07
  1. Ordu
  2. İran
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