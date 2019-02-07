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"İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneği masadadır"

07 Şubat 2019 Perşembe 15:09
"İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneği masadadır"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Russia Today televizyon kanalına konuşan Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Varşova'daki Orta Doğu konferansının sadece bir gösteriden ibaret olduğunu ve ABD'nin bu konferansta İran aleyhine bir bildiri yayımlamayı başaramayacağını savunan Zarif, nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneğiyle ilgili olarak, "İran’ın nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneği masadadır." dedi.




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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:09
  1. iran
  2. Tahran
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