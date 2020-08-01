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Korona Virüs

İran'ın Meşhed kentindeki park ve bahçeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında tekrar kapatıldı

İran'ın Meşhed kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka ve can kayıplarındaki artış nedeniyle parklar ve bahçeler ziyaretlere yeniden kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:54:00 -
İran'ın Meşhed kentindeki park ve bahçeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında tekrar kapatıldı

 

 

İran'da Meşhed Belediyesi Şehir Hizmetlerinden yapılan açıklamada, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun Meşhed'i kırmızı bölge ilan etmesi göz önüne alınarak, kentteki tüm park ve bahçeler bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kent sakinlerine kamu sağlığı için park ve bahçeleri ziyaretten kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, yalnızca Millet Parkı'nın bireysel sporlar için açık olabileceği belirtildi.

İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.

Mayıs ayında vakaların düşmesi üzerine kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmış ve bu kapsamda Meşhed'deki park ve bahçeler de 28 Mayıs'ta yeniden ziyaretlere açılmıştı.

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçmeye başlayan günlük vaka sayıları ve can kayıpları, hazirandan itibaren tedbirlerin gevşetilmesi ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle yeniden artmıştı.

 

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