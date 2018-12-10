İran'ın Meşhed kentinde su sıkıntısı

İSTANBUL (AA) - Meşhed Firdevsi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Kamuran Daveri, Meşhed kentinde 20 yıl sonra içme ve sulama suyu sıkıntısının yaşanacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, "Az Su İsteyen Ürünlerin Sulamasında Biyoteknolojinin Kullanımı" konulu konferansta konuşan Daveri, "Meşhed'in yeraltı suları her yıl daha derine çekilmektedir. 20 yıl sonra yer altı suyu tuz oranı 3 bin micromhos/santimetre olacaktır. Bu oran, suyun içilemez olacağı ve zirai sulamada sorun yaşanacağı anlamına gelmektedir." dedi.

Su sorununu kısa sürede çözmenin mümkün olmadığını dile getiren Daveri, Razavi Horasan eyaletinde su kullanımında yüzde 40 tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirtti.

Elektriksel geçirgenliği 250 micromhos/santimetre altındaki tuzlu sular, içme ve sulama yönünden en uygun sular olarak kabul edilirken, 250-750 micromhos/santimetre arasındaki sular, yıkama sonrası kullanabilecek orta dereceli tuzlu sular, 750-2250 micromhos/santimetre arasındaki tuzlu sular sadece tuza dayanıklı bitkilerde kullanılması mümkün olan yüksek tuzlu sular ve 2250 micromhos/santimetre üzerinde tuz bulunan sular ise çok yüksek tuzlu ve sulamaya elverişli olmayan sular sınıfına giriyor.

İran'ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinin merkez kenti ve ülkenin ikinci büyük şehri Meşhed'de 3 milyon kişi yaşıyor.



