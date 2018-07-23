İran’ın liderlerini mafyaya benzetti

Münübe Yılmaz

Amerika’nın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı liderlere karşı başlattığı sözlü saldırıda İran halkının liderlerinden memnun olmadığını söyleyerek, İran’ın Başbakanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Javad Zarif’İ mafyaya benzetti. Haftasonu Kaliforniya’da yaptığı bir konuşmada, Amerika’da yaşayan geniş bir İranlı kitleye hitap eden Pompeo “ Bu kişiler bir idareciden ziyade mafya üyesini anımsatıyor” diyerek, İranlı liderlerin rüşvet ve yolsuzluktan büyük bir servet elde ettiklerini iddia etti. ABD’nin, önümüzdeki aylarda İran’a büyük yaptırımlar uygulamayı planladığını dile getiren Pompeo, İran’dan petrol ithal eden ülkelerle de işbirliği yapacaklarını ve bu ülkeleri ithalatlarını 0’a indirmeleri konusunda ricada bulunacaklarını açıkladı. ABD’den gelen bu açıklamalara cevap veren İran Başbakanı Hasan Ruhani ise, “ İran ile savaşmak savaşların anasıdır, en büyüğüdür” ifadesinde bulunarak, ABD’nin İran halkını yönetime karşı kışkırtamayacağını belirtti.