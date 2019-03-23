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İran'ın kuzeyindeki 2 eyalet sele teslim oldu

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinde geçen haftadan beri etkili olan şiddetli yağış, başta elektrik dağıtım ağları olmak üzere bölge altyapısına, binlerce ev ve tarım arazilerine zarar verdi

23 Mart 2019 Cumartesi 12:12
İran'ın kuzeyindeki 2 eyalet sele teslim oldu

ANKARA (AA) - İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan ve Gülistan eyaletlerinde sel felaketi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağış sonrası Mazenderan'da 12, Gülistan eyaletinde 3 kent selden etkilendi.

İran basınında yer alan haberlere göre sel, Mazenderan'da Sari, Simurg ve Kiyakola kenti ile Gülistan bölgesinde yer alan Akkale, Siminşehr ve Gümüşhan kentlerinde insanlık dramının yaşanmasına neden oldu.

Akkale'de 21 köy tamamen sular altında kaldı ve bölge halkına pirinç, su ve sıvı yağ yardımı yapıldı. Mazenderan'da ise 6 bin ev hasar görürken birçok tarım alanı kullanılamaz hale geldi.

Bölgede birçok köy sel suları nedeniyle tahliye edildi. Sel bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması halkın büyük tepkisine yol açtı ve camilerden anons yapılarak siviller yardıma çağrıldı.

Gülistan eyaletinde 25 köyün elektriği kesilirken, altyapıda ciddi hasarın meydana geldiği, bazı yol ve köprülerin çöktüğü belirtildi.

İran Milli Takım oyuncusu Serdar Azmun, yetkililerin sel felaketine kayıtsız kaldığını öne sürerek bölgeyi ziyaret etti ve halka moral verdi.

Azmun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tek bir yetkili görmedim, bölge halkı seferber olmuş durumda." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani sel felaketiyle ilgili yetkililerden ayrıntılı rapor isteyerek selzedelere acilen yardım yapılması talimatı verdi.

İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Öte yandan İranlı bazı milletvekilleri sosyal medyadan yaptıkları açıklamada Fazli'ye, Gülistan Eyaleti Valisi ile ilgili şikayetlerde bulunarak valinin kriz anında sorumlu olduğu bölgede bulunmamasını eleştirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde halk devlet yetkililerine tepki göstererek kendilerine yardım ulaştırılmadığını öne sürdü.

Sel felaketi, Mazenderan'da 3, Gülistan'da 2 kişinin ölümüne yol açmıştı.



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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:12
  1. Abdurrahman fazli
  2. Gülistan
  3. Hasan Ruhani
  4. iran
  5. İran'da sel felaketi
  6. Mazenderan
  7. Serdar Azmun

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