İran'ın kuzeybatısında çatışma: 1 ölü 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı. Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran kentinde rejim karşıtı silahlı grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, silahlı gruba mensup 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı. Açıklamada, çatışmanın ardından söz konusu silahlı gruba ait büyük miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

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