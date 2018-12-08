İran’ın kesin iradesi Türkiye ile ilişkileri geliştirme yönündedir”

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile olan ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istediklerini belirterek, bankacılık ve enerji konuları dahil muhtelif alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan anlaşmanın daha hızla uygulanması gerektiğini ifade etti.



İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamada, Ruhani’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmedeki konuşmasına yer verildi.



-“İran, Türkiye devletinin istikrarı noktasında net bir tavır almıştır”



Ruhani, Yıldırım ile görüşmesinde iki ülke arasında enerji ve bankacılık dahil muhtelif alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan anlaşmanın daha hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesinden yana olduklarını vurgulayarak, “İran’ın kesin iradesi, kardeş ve dost ülke Türkiye ile tüm alanlarda samimi ilişkilerini geliştirme yönündedir.” ifadelerini kullandı.



İran’ın Türkiye’nin istikrar ve güvenini, kendi istikrar ve güveni olarak gördüğüne işaret eden Ruhani, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda bir süre önce gerçekleştirilen darbe girişimine karşı İran, Türkiye devletinin istikrarı ve güçlenmesi noktasında net ve şeffaf bir tavır almıştır.”



-Ruhani’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD yaptırımlarına karşı ortaya koyduğu tavrı takdirle karşıladıklarını belirten Ruhani, “İran, Türkiye Cumhurbaşkanı ve devletine İran ile iş birliğini geliştirmeye verdikleri önem nedeniyle takdirlerini sunmakta ve bu tutumu memnuniyetle karşılamaktadır.” görüşlerine yer verdi.

Ruhani, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam dünyasındaki meselelerle ilgili yapıcı bir tavır ortaya koyduğuna dikkati çekti.



-“İran ve Türkiye yıllardır terörizm sorunuyla karşı karşıya”



İran, Türkiye ve Rusya'nın son toplantılarda 2 karar aldığını hatırlatan Ruhani, bunların bölgesel meseleler ve ekonomik iş birliğini ilgilendiren konularda uygulandığını ve önemli yararlar sağladığını anlattı. Ruhani, son toplantının özellikle İran ve Türkiye için önemli olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle noktaladı:

“İran ve Türkiye yıllardır terörizm sorunuyla karşı karşıya. Ne zaman iki ülkenin terörizmle mücadele konusundaki iş birliği arttıysa bu sorunla mücadeledeki başarıları da fazla olmuştur. İki ülke, son yıllarda bölgesel düzeyde terörizmle mücadelede çok iyi iş birlikleri yapmıştır.”



”Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı”, bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin katılımıyla Tahran’da yapıldı.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tahran’daki temasları kapsamında dün ve bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya gelmişti.