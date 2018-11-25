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İran'ın Kermanşah eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

25 Kasım 2018 Pazar 20:10
İran'ın Kermanşah eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:10
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