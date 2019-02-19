İran'ın ithalatı yüzde 18 azaldı

ANKARA (AA) - İran'ın son 10 aylık ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı.

İran Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, sırasıyla en çok Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye, Almanya ve Hindistan'dan ithalat gerçekleştiren İran'ın son 10 aylık dönemdeki ithalatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüş gözlendi.

Söz konusu dönemde toplam 32 milyar 250 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren İran'ın ithalatında 8 milyar 905 milyon dolarla Çin başı çekerken, bu ülkeden yapılan ithalat geçen döneme oranla yüzde 15 azaldı.

İran'ın ithalat oranındaki en büyük düşüşlerden biri yüzde 32 ile Birleşik Arap Emirlikleriyle (BAE) yaşandı. Bu ülkeden yapılan ithalat önceki 10 aylık dönemde 8 milyar 68 milyon dolara ulaşmışken yeni 10 aylık dönemde ise 5 milyar 456 milyon dolara düştü.

Geçen dönemde Türkiye'den 2 milyar 670 milyon dolarlık ithalat yapan İran'ın yeni dönemdeki ithalatı 2 milyar 38 milyon olarak gerçekleşti.

İran'ın ithalatındaki en büyük düşüş yüzde 41 ile Belçika'yla yaşanırken en büyük artış yüzde 164 ile Umman ve yüzde 75 ile Rusya'yla gerçekleşti.

ABD, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu. Washington, yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken İran Merkez Bankası'nı da ambargo kapsamına almıştı.

İran Meclisi ülke içinde üretilen ve iç piyasanın ihtiyacına cevap veren malların ithalatını 21 Mart 2021'e kadar yasaklamayı öngören yasa tasarısını 20 Ocak'ta onaylamıştı. Yerli üretimin desteklenmesi kapsamında onaylanan tasarıyla, ithalatçıların söz konusu özelliklerdeki malları ülkeye getirmek için ithalat izin kaydı açtırmaları yasaklanmıştı. Söz konusu yasanın ülkedeki kaçakçılığı daha çok artıracağı yorumları yapılmıştı.









