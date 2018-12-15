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İran'ın İslamabad Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Pakistan, İran'dan teröristlere karşı daha etkili mücadele yürütmesini istedi

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:09
İran'ın İslamabad Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İSLAMABAD (AA) - İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Honardoost, İran sınırındaki Vakai bölgesinde 6 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece İran-Pakistan sınırında yaşanan terör saldırısı nedeniyle İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Honardoost'un Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Pakistan'ın, İran'dan teröristlere karşı daha etkili mücadele vermesi isteğinin büyükelçiye aktarıldığı vurgulanan açıklamada, gelecekte benzer saldırıların yaşanmaması için iki ülkenin sınır güvenliği konusunda koordinasyon mekanizmalarının genişletilmesi ve güvenliğin artırılması talebi de iletildi.

Dün gece İran sınırındaki Belucistan eyaletinin Vakai bölgesinde, teröristlerin saklandığı istihbaratı üzerine başlatılan operasyon sırasında, teröristlerce daha önce yola gizlenen bomba, askeri araçların geçişi sırasında patlatılmıştı.

Pakistan ordusu, saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini, 14 askerin yaralandığını ve patlamanın ardından çıkan çatışmada 4 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 900 kilometrelik Pakistan-İran sınırında yer alan Belucistan eyaletinde, iki ülke hem teröristlere hem de kaçakçılara karşı operasyonlar düzenliyor.

Pakistan'ın yüz ölçümü en büyük ancak nüfusu en düşük eyaleti olan Belucistan'da, ayrılıkçı örgütlerin yanında DEAŞ ve Taliban gibi örgütler de faaliyet gösteriyor.

Ayrılıkçı örgütler, maden zengini eyaletten elde edilen gelirin eşit paylaşılmadığını iddia ediyor.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun en önemli ithalat-ihracat noktası olan Gvadar limanına da sahip eyalette, ayrılıkçı örgütler sık sık saldırılar düzenliyor.

Teröristler bu projeyle Belucistan'ın zenginliklerinin Çin tarafından kullanıldığı iddiasıyla Çinli işçilere ve inşaat projelerine de saldırıyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:09
  1. Belucistan Eyaleti
  2. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)
  3. iran ve pakistan sınırı
  4. İran-Pakistan ilişkileri

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