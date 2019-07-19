İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı.



İngiltere Başbakanlığı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurduğunu duyurmuş, "Stena Impero" adlı tankerin sahibi şirket de olayı doğrulamış ve irtibat kuramadığı tankerin İran'a doğru hareket halinde olduğunu açıklamıştı.



