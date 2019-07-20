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İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğu doğrulandı"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğu doğrulandı." ifadelerini kullandı.

Hunt, Twitter hesabındaki açıklamasında, acil durumlarda yapılan kabine toplantısının bugün yine gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda İngiltere'nin gerilimi düşürme arzusunun bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Hunt, "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğunun doğrulandığını" ifade etti.

Toplantıda ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İngiliz ve uluslararası taşımacılığın güvenliğinin nasıl sağlanacağının da ele alındığının altını çizen Hunt, parlamentonun pazartesi bilgilendirileceğini kaydetti.

- "Donald Trump'la bir ilgisi yok"

Öte yandan, Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin gerginliği artırdığını savunan ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'e cevap verdi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye akaryakıt ihracatını yasaklayan yaptırım kararları çerçevesinde bir İran gemisini alıkoymasının ardından İngiliz bandıralı geminin durdurulduğunu kaydeden Hunt, "Bunun Donald Trump'la bir ilgisi yok". dedi.

- Tanker krizi

İran'ın dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankerinin AB'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18
  1. Hürmüz Boğazı
  2. İngiltere
  3. iran

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