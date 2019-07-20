0553 313 94 23

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, alıkonulan gemilerle ilgili görüş alışverişinde bulundu- İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt:- "İngiliz taşımacılığı korunmalı ve korunacaktır da"- İran Dışişleri Bakanı Zarif:- "Konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerekiyor"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

LONDRA/TAHRAN (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif ile görüştüğünü aktardı.

Hunt, Tahran'ın, geçen cumartesi günü, gerginliği azaltmayı istediğine dair verdiği güvencenin aksine hareket ederek, kendilerini son derece hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Eğer bir çıkış yolu bulunacaksa verilen sözlerin eyleme dökülmesi gerektiğini belirten Hunt, "İngiliz taşımacılığı korunmalı ve korunacaktır da." dedi.

- "Uluslararası kararlara aykırı hareket ettiği için durduruldu"

Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise iki bakan alıkonulan gemilerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine olduğunu savundu.

İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydeden Zarif, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

- Tanker krizi

İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu, ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:41
  1. Hürmüz Boğazı
  2. İngiltere
  3. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
    1. Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1..
    2. Düzce’de sel bölgesinde çalışmalar..
    3. Kontrolden çıkan otomobil, boş..
    4. Doğa nefes arıyor
    5. "Dalsın Kızlar Projesi" ile su altına..
    6. Bursa’daki o işçiler yine eylemde
    7. "Terör sorununun çözülmesi için..
    8. Metil alkol can almaya devam ediyor!..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CHP Genel..
    11. Trabzonspor’dan Pique’ye forma sözü
    12. Vali Gürel MAKS toplantısında..
    13. Çekmeköy’de bir apartmanda yangın..
    14. İstanbul'da teknede yangın! Çok sayıda..
    15. İstanbul’da zehir tacirlerine dev..
    16. Faciadan kıl payı dönüldü
    17. Yem bitkisinde rekolte düşüşü
    18. Üsküdar açıklarında bir teknede yangın..
    19. Erdoğan'ın 'Camiye çevrilebilir'..
    20. Taksim’de bir kadının yardım..
    21. Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu
    22. Kahta Belediyesi işten çıkarılan..
    23. Turan, Lapseki’de teşkilat ile..
    24. Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç..
    25. Kumluca sahilinde yaralı caretta..
    26. Malazgirt’te ’Tarla Günü’ etkinliği
    27. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    28. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, 15..
    29. Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu
    30. AK Partili vekillerden rahatlatan..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti