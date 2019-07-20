İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

LONDRA (AA) - İngiltere, İran'ın bir petrol tankerini alıkoymasının ardından İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı'ndan uzak durmasını istedi.

Yerel basınına göre, bir hükümet yetkilisi, "İngiliz deniz taşımacılığına, bir süreliğine bölge dışında kalmasını tavsiye ettik." ifadesini kullandı. Kararın, acil durum kabine toplantısında alındığı bildirildi.

Bu arada Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat, İran'ın alıkoyduğu petrol tankerinin serbest bırakılması için askeri harekata başvurulmasının iyi bir tercih olmayacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Tugendhat, askeri seçeneğin "son derece akılsızca" olacağını belirterek, tankerin iyi korunan askeri Bender Abbas Limanı'na çekildiğini anımsattı.

Tugendhat, görüşmelere devam etmenin önemine dikkati çekerek, İran'ın Londra Büyükelçisini göndermenin faydalı olmayacağını ifade etti.

- Tanker krizi

İran'ın dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'yu, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.