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İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

ABD Başkanı Donald Trump:- "İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız"

19 Temmuz 2019 Cuma 23:37
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İngiltere'ye ait bir tankeri Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasına ilişkin, "İran'ın sadece sorun yarattığını ve konuyu İngiltere ile görüşeceklerini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına, İran'ın alıkoyduğu İngiltere tankeriyle ilgili açıklama yaptı.

Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, "İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Olaya bir veya iki tankerin karıştığını" aktaran Trump, İngiltere ile bu konuyla ilintili olarak aralarında yazılı bir anlaşma olmadığını hatırlattı.

ABD'nin kendi enerji kaynaklarını kullanması sebebiyle söz konusu bölgede çok fazla petrol tankerinin olmadığını ifade eden Trump, bölgedeki ABD gemilerinin çoğunlukla savaş gemileri olduğunu söyledi.

- Trump, Macron ile görüştü

Öte yandan Beyaz Saray'dan, Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede "İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceği" hususunda bir kez daha mutabık kalındığı bildirildi.

Diğer yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, İran'ın bir İngiliz tankerini alıkoyduğu yönündeki haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Marquis, "ABD, İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerine karşı İngiltere ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

- İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurduğunu duyurmuş, "Stena Impero" adlı tankerin sahibi şirket de olayı doğrulamış ve irtibat kuramadığı tankerin, İran'a doğru hareket halinde olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu olaydan kısa süre sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:37
  1. "Stena Impero" adlı tanker
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