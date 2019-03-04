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"İran'ın Hollandalı diplomatlarla ilgili kararı mütekabiliyet çerçevesinde"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Hollandalı diplomatların sınır dışı edilmeleri kararının Amsterdam yönetiminin attığı adıma cevap olduğunu ifade etti

04 Mart 2019 Pazartesi 22:57
"İran'ın Hollandalı diplomatlarla ilgili kararı mütekabiliyet çerçevesinde"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Hollandalı 2 diplomatın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmeleriyle ilgili atılan adımların mütekabiliyet çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Kasımi, Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı açıklamada, Hollandalı diplomatların sınır dışı edilmeleri kararının Amsterdam yönetiminin attığı adıma cevap olduğunu ifade etti.

Hollanda'nın 2 İranlı diplomatı sınır dışı etmesinden sonra buna karşı atılacak adımı değerlendirdiklerini ve konunun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde görüşüldükten sonra Hollandalı 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini aktaran Kasımi, "Hollanda'nın Tahran'daki 2 diplomatı mütekabiliyet çerçevesinde istenmeyen kişi ilan edildi ve 3-4 Mart tarihlerinde İran topraklarını terk etmeleri istendi." bilgisini paylaştı.

İran'ın AB ülkeleriyle ilişkilerde gerginlikten yana olmadığını ancak kendisine karşı atılacak her adıma mütekabiliyet çerçevesinde cevap vereceğini kaydeden Kasımi, "İran, Hollandalı yetkililerin bölgedeki hassas şartları göz önünde bulundurarak hareket etmelerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerde kötü niyetli kişilerin isteklerine göre hareket etmemelerini beklemekte." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda hükümetinin İran'daki Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını belirtmişti.

Blok, söz konusu kararın İran Dışişleri Bakanlığının Hollanda'nın Tahran'daki Büyükelçiliğinde çalışan iki görevliyi "persona non grata" ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemesi nedeniyle alındığını ifade etmişti.

Blok, İran'ın bu kararı, Haziran 2018'de İran'ın Lahey Büyükelçiliğinde görevli iki kişinin Hollanda tarafından sınır dışı edilmesi üzerine aldığını aktarmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:57
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