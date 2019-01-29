İran'ın güneyindeki Zahidan kentinde patlama

TAHRAN (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezinde 2 el yapımı bombanın patladığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı. Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti. Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.