İran'ın güneyinde kaçakçılara operasyon: 2 asker öldü

ANKARA (AA) - İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde kaçakçılara düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti. İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Minab Deniz Üssü'nde görevli askerler, denizde kaçakçılık yaptıkları tespit edilen bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 İran askeri yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı. Kaçakçılardan ise 3'ünün gözaltına alındığı belirtildi.



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