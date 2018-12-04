İran'ın güneydoğusunda on binlerce çocuk ilköğretimden mahrum

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin eğitim konusunda ülkenin en geri kalmış bölgesi olduğu ve bunun güvenlik sorunlarına yol açtığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletindeki on binlerce çocuk çeşitli nedenlerle ilköğretimden mahrum bırakıldı.

Sistan ve Beluçistan eyaletini ülkenin en "mahrum bırakılmış bölgesi" olarak niteleyen eyaletin Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Nevruzi, ülke genelinde eğitimini sürdüremeyen 142 bin çocuğun yaklaşık yüzde 50'sinin Sistan ve Beluçistan eyaletinde bulunduğunu ifade etti.

Eyalette özellikle kız çocuklarının bölge halkının kültür ve gelenekleri nedeniyle eğitimden mahrum bırakıldığını ifade eden Nevruzi, "Eğitimden geri kalanların çoğunluğunu erken yaşta aileleri tarafından evlendirilen kırsal kesimde yaşayan kız çocukları oluşturuyor." dedi.

Kırsal kesimlerde okulların yerleşim yerlerine uzak olmasının da çocukların eğitimden mahrum kalmasına neden olduğunu dile getiren Nevruzi, bu sorunu gidermek için bölgede birçok yeni okulun açıldığını belirtti.

Öte yandan Zahidan kenti milletvekili Alim Yar Muhammedi ise çocukların eğitimden mahrum bırakılmalarının bölgede güvenlik sorunlarına yol açtığına dikkati çekti.

Bölgedeki terör gruplarının eğitimlerine devam edemeyen kişilerden faydalandığını belirten Muhammedi, "Araştırmalar, terör gruplarına genellikle düşük eğitimli ya da okur yazar olmayan kişilerin katıldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.



