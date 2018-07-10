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İran'ın güneydoğusunda dev operasyon

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde silahlı çetelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:27
İran'ın güneydoğusunda dev operasyon

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, "Ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 kişi yakalandı." dedi.

Kanberi, Sistan ve Beluçistan eyaletinde etkin "Horasan-ı Rezevi", "Yezd" gibi çete üyelerinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı.

Yakalananlar arasında Afganistan ve Pakistanlıların da olduğunu belirten Kanberi, gözaltına alınanların silahlı soygun, rehin alma ve rejim karşıtı gruplarla iş birliği gibi eylemlerle suçlandıklarını kaydetti.

Öte yandan Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Sistan ve Beluçistan eyaletinde yabancı medya organları ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonda bir kaç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:27
  1. İran
  2. silahlı çeteler
  3. operasyon

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