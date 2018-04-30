Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silahını ele geçirdik
Basın toplantısı düzenleyen terör devleti İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.30 Nisan 2018 Pazartesi 20:53
İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren teröristbaşı Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.
Teröristbaşı, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını öne sürdü.
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