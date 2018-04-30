Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silahını ele geçirdik

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren teröristbaşı Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

Teröristbaşı, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını öne sürdü.

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