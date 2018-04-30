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Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah dökümanlarını ele geçirdik

Basın toplantısı düzenleyen terör devleti İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 20:53
Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah dökümanlarını ele geçirdik

Basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

"YARIM TON İRAN BELGESİ ELE GEÇİRDİK, NÜKLEER PROGRAMI BELGELER KANITLIYOR"

Netanyahu, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 20:53
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