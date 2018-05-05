İran’ın gizli bilgilerini İsrail’e kim sızdırdı?

yeniakit.com.tr

İran’ın gizli bilgileri nasıl oldu da geçtiğimiz günlerde Netanyahu’nun sunumunda yer aldı?

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDA BİR GRUP..

Koya News, İran istihbaratında ismini vermek istemeyen bazı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre İran istihbaratı bu konuyu ele alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda, İran’ın nükleer silah çalışmaları hakkında son derece hassas ve önemli bilgileri İran devrim muhafızlarında bir grup sızdırdı.

İran devrim muhafızlarından bir grup 2011 yılında İran’ın balistik füze çalışma komutanına suikast düzenleyenlerle iş birliği yaparak son derece hassas bilgileri İsrail’e sızdırmayı başardı.

İran devrim muhafızları içinden bu denli hassas bilgilerin sızdırılması oldukça büyük önem taşıyor.

Balistik füze çalışma komutanı Hasan Tahrani, 2011 yılında Tahran’ın güneyinde bir sergi esnasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.

2015 YILINDA CASUS İDAM EDİLMİŞTİ

Diğer taraftan 18 Ocak 2015 tarihinde İran’ın Kudüs Kolordusu ve Hizbullah’tan üst düzey yöneticilerin Suriye’de Mazraat Emel bölgesine düzenlediği son derece gizli ziyaretin İsrail tarafından hedef alınmasının ardından İran devrim muhafızları genel komutanı, Kasım Süleymani’ye, bu işin arkasında kim olduğunu araştırması için emir vermişti.

Hizbullah’ın üst düzey komutanlarını bile kapsayan bu araştırma ve soruşturma sonucu İran devrim muhafızları istihbaratı İsrail bölümü sorumlusu Ahmed Debiri suçlu bulunarak Tel Aviv’e hassas bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle idam edilmişti.