0553 313 94 23

İran'ın fırlattığı uydu yörüngeye yerleşemedi

İran'da İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatılan Peyam (Mesaj) adlı uydunun yörüngeye yerleştirme girişimi başarısız oldu.

15 Ocak 2019 Salı 10:59
İran'ın fırlattığı uydu yörüngeye yerleşemedi

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Peyam (Mesaj) adlı uydunun sabaha karşı yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Cehromi, uydu taşıyıcı roketin fırlatmadan sonraki ilk ve ikinci aşamaları başarıyla gerçekleştirdiğini ancak uydudan ayrılma aşamasının başarısız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Uydunun taşıyıcıdan ayrılma hızı uygun değildi, gerekli hıza ulaşamadı. Ne yazık ki son aşamada uydu yörüngeye yerleşemedi."

Tahran yönetimi iki hafta önce 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam ve Dusti (Dostluk) adlı uyduları Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Pompeo durdurma çağrısında bulunmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın uydu fırlatmada kullandığı roketlerde kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, 3 Ocak'ta Tahran yönetimine uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Washington, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ileri sürerken Tahran yönetimi, geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:59
  1. Cevad Azeri Cehromi
  2. İran
  3. Peyam
  4. uydu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
    1. Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
    2. "Tahran'da 21 bin riskli bina var"
    3. 75 bin göçmen yakalandı
    4. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    5. İstanbul'da terör baskınları! 9 PKK'lı..
    6. İhtiyaç fazlası ürünler şehit..
    7. İstanbul namaz vakitleri | İstanbul..
    8. İzmir namaz vakitleri | İzmir haftalık..
    9. Avrupa borsaları
    10. Edirne'de düzensiz göçe geçit yok
    11. Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
    12. AYD'den Cumhuriyet Gazetesi'ne kınama!
    13. Tezgâhta fiyat köpüğü var
    14. GRAFİKLİ - "2019 Türkiye Bursları"..
    15. Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim..
    16. Külliye'de "Sıfır Atık" meyvelerini..
    17. Katil Netanyahu tehdit etti: Çıkın..
    18. Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
    19. "Yurt dışına antrenör göndermek..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'liler,..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler