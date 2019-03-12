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İran'ın en az suç işlenen eyaleti Sistan-Beluçistan

Çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Beluçistan, nüfus oranına göre ülkede en az suçun işlendiği eyalet olarak belirlendi

12 Mart 2019 Salı 10:50
İran'ın en az suç işlenen eyaleti Sistan-Beluçistan

İSTANBUL (AA) - İran'da çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Beluçistan, nüfus oranına göre ülkede en az suçun işlendiği eyalet olarak açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sistan-Beluçistan eyaleti Yargı Başkanı Yardımcısı Muhammed Ali Hamidiyan, "Sistan-Beluçistan eyaleti nüfus oranına göre 31 eyalet arasında en az suçun kayda geçtiği eyalettir." dedi.

Hayvan kaçakçılığında yüzde 58, alkollü içki kaçakçılığında yüzde 74, sigara kaçakçılığında yüzde 30, kuaför malzemelerinde yüzde 39 ve çay kaçakçılığında ise yüzde 61 azalma görüldüğünü dile getiren Hamidiyan ülkede en çok işlenen 10 suçun 7'sinde Sistan-Beluçistan eyaletinin en az seviyede olduğunu belirtti.

Hamidiyan, söz konusu eyalette geçen yıla göre bu yıl, yüzde 61 akaryakıt kaçakçılığı ve yüzde 464 pirinç kaçakçılığında artış gözlendiğini kaydetti.

Ülkenin güneydoğusunda Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan 2017 yılı verilerine göre nüfusu 2 milyon 775 bin olan eyalet son dönemlerde halkının fakirliği ve yaşanan "terör" olaylarıyla gündeme geliyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:50
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  2. iran
  3. Sistan-Belucistan eyaleti
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