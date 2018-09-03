0553 313 94 23

'İran’ın çıkarı için halkımızın çıkarını risk altına almayacağız'

Irak Başbakanı İbadi, “Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkar uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız” dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:28
'İran’ın çıkarı için halkımızın çıkarını risk altına almayacağız'

Irak Başbakanı Haydar İbadi, yaptığı açıklamada Irak’ın çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi. Amerika Bileşik Devletleri’nin İran’a uyguladığı yaptırımları değerlendiren İbadi, “Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkar uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız” dedi.

İran ile komşu olduklarını ve bu sebepten İran’a sempati beslediklerini vurgulayan İbadi, Irak’ın çıkarların komşu ülke ile olan ilişkilerin önünde olduğunu belirtti.

İbadi daha önce de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunu tecrübe etti. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran’a uygulanan yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuç olarak biz uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:28
  1. ırak
  2. iran
  3. ibadi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor
    1. Teknoloji üreten yerli firmalar destek..
    2. Üçüncü nakil sonuçları açıklandı
    3. Almanya’da “dijital inovasyon”..
    4. Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI..
    5. Ağustos ayı enflasyon rakamları..
    6. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    7. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    8. AK Parti'de parti dışı aday sürprizi
    9. Rusya'da helikopter düştü! 3 kişi öldü
    10. Fizibill ile kendi muhasebenizi..
    11. PKK'nın sözde yöneticisi gözaltına..
    12. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e..
    13. Dell’den ultra ince monitör
    14. Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve..
    15. ABD'nin kağıttan imparatorluğu..
    16. Abdulhamit Gül: Türk yargısı gücünü ve..
    17. Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    18. Numan Kurtulmuş: ABD bizi kaybetmeyi..
    19. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    20. Sancaktepe'de polis ve astsubay..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin