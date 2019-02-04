İran'ın bir numaralı ihracat adresi Irak

ANKARA (AA) - İran 7 milyar 515 milyon dolar değerindeki ihracatıyla en fazla ürününü komşusu Irak'a satıyor.

Tahran Ticaret Odası'nın yayımladığı rapora göre, İran Irak'a son 10 aylık sürede (21 Mart 2018-20 Ocak 2019) 7 milyar 515 milyon dolar değerinde ihracat yaparken Irak'tan 51 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi.

İran'dan Irak piyasasına günlük ortalama 25 milyon dolarlık ticari ürün ihraç edildi.

İran ihracatının yüzde 50'den fazlasını Irak, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiriyor. İran döviz girdisi açısından en fazla ihracatı ise Irak'a yapıyor.

İran Gümrük Müdürlüğü'nün geçen hafta yayımladığı raporda, Tahran yönetiminin son 10 aylık sürede 36 milyar 350 milyon dolar değerinde petrol dışı ürün ihracatı yaptığı bilgisine yer verilmişti

İran'ın yurt dışına ihraç ettiği petrol dışı ürünler arasında, gaz kondensatı, sıvılaştırılmış doğal gaz, sıvılaştırılmış propan, metanol ve hafif yağlar bulunuyor.



