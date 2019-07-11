İran'ın batısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki asker öldü İran'ın batısındaki Kirmanşah ve Kürdistan eyaletlerindeki iki ayrı olay sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki asker hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın batısında çatışma ve mayın patlaması sonucu iki İran askeri hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud ilçesinde terörist bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada terör örgütü mensubu çok sayıda militanın öldürüldüğü belirtildi. Çatışmada, bir İran askerinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, çatışmanın ardından söz konusu silahlı gruba ait çok miktarda mühimmat ve iletişim ekipmanının ele geçirildiği ifade edildi. Öte yandan, Kürdistan eyaletine bağlı Servabad ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusuna mensup bir askerin mayın patlaması sonucu öldüğü kaydedildi.





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