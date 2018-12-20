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İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı

Tahran Milletvekili Süheyla Culudarzade, Ahvaz kentinde maaş protestosu yapan çelik fabrikası işçilerinden 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi- İsfahan kentinde yüzlerce kadın öğretmen, ülkedeki yolsuzluk ve cinsiyet ayrımcılığını protesto etti

20 Aralık 2018 Perşembe 12:13
İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Tahran Milletvekili Süheyla Culudarzade, Ahvaz kentinde maaş protestosu yapan çelik fabrikası işçilerinden 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, reformistlere yakınlığıyla bilinen İran Meclisi İşçi Grubu üyesi Tahran Milletvekili Süheyla Culudarzade, "Bize ulaşan bilgiye göre 20 çelik fabrikası çalışanı gözaltına alındı." dedi.

İşçi sendikası eylemlerini bir güvenlik sorunu şeklinde değerlendirmenin kanunlara aykırı olduğunu dile getiren Culudarzade, işçilerin taleplerini barışçıl gösterilerle dile getirmelerine izin verilmesi gerektiğini ve gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasıyla ilgili çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri, 4 aydan bu yana maaşlarının ödenmemesi nedeniyle bir aydır protesto gösterileri düzenliyor.

- İsfahan'da kadın öğretmenler eylem düzenledi

Öte yandan İsfahan kentinde yüzlerce kadın öğretmen, ülkedeki yolsuzluk ve cinsiyet ayrımcılığını protesto etti.

İsfahan Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler, "Devrimi, fakirlik, yolsuzluk ve ayrımcılık olsun diye yapmadık", "Düşmanımız burada, Amerika diye yalan söylüyorlar" şeklinde sloganlar attılar.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:13
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