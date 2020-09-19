İran'ın açıklaması dünya gündemine oturdu! Hindistan, ABD'ye 100 milyon koronavirüs aşısı sattı

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında korkutan rakamlara ulaşan Hindistan'da bir şirketin 100 milyon Kovid-19 aşısının ön satışını yaptığını açıkladı.

"ABD'ye 100 milyon aşı sattı"

Dünya gündemine oturan bu açıklamayı ise İran Sağlık Bakanı Said Nemeki yaptı. Nemeki, Hindistanlı bir şirketin koronavirüs aşısı geliştirdiğini ve geliştirilen aşılardan 100 milyon tanesini ABD'ye sattığını ileri sürdü.

"İran'a en düşük fiyattan 20 milyon satacak"

Nemeki'nin İran medyasında yer alan açıklamalarına göre koronavirüs aşısını geliştiren Hindistanlı şirketin sahibi ise İran asıllı bir Zerdüşti. Öte yandan Nemeki, söz konusu şirketin aynı aşıyı İran'a da en düşük fiyattan satma sözü verdiğini belirtirken, İran'da sağlık ekiplerince 5-6 merkezde aşının bulunması için çalışmalara devam edildiğini ve bu çalışmalardan ümitli olduklarını kaydetti.