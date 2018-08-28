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İran'ın ABD'ye açtığı davada yeni gelişme

İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı açtığı nükleer anlaşma davası, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülmeye başladı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:41
İran'ın ABD'ye açtığı davada yeni gelişme

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD'ye dava açan İran tarafının şikayetlerini dinleyecek.

Tahran yönetimi, ABD BaşkanıDonald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran – ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istiyor.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:41
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