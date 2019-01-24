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İran'ın 4 büyük şehrinde hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor

İran Çevre Koruma Ajansı İzleme Ofisi Genel Müdürü Şina Ensari, Tahran, Tebriz, Urumiye ve Ahvaz gibi büyük kentlerde hava kirliliğinin hayatı olumsuz etkilediğini söyledi

24 Ocak 2019 Perşembe 16:17
İran'ın 4 büyük şehrinde hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İran Çevre Koruma Ajansı İzleme Ofisi Genel Müdürü Şina Ensari, başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin bazı kentlerinde hava kirliliğinin hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ensari, Tahran, Tebriz, Urumiye ve Ahvaz kentlerinde hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

Ensari, "Tahran'da hava kirliliği 128 mikrogram/metreküp, Urumiye 115, Tebriz 113 ve Ahvaz'ın 111 mikrogram/metreküpe ulaştı. Bu kentlerde hava durumu hassas gruplar için sağlıksız bir hâl aldı." dedi.

Söz konusu şehirlerde hava kirliliğinin hayatı olumsuz etkilediğini belirten Ensari, son 10 ayda Tahran'da havanın 12 gün temiz (yeşil), 213 gün orta (sarı), 80 gün hassas (turuncu), 5 gün sağlıksız (kırmızı) geçtiğini kaydetti.

- Tahran hava kirliliğinde dünya genelinde ilk 12’de

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran'ın, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer aldığı belirtiliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:17
  1. Ahvaz
  2. Hava Kirliliği
  3. iran
  4. Tahran
  5. Tebriz
  6. Urumiye

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