"İran'ı Suriye'den sadece Rusya çıkarabilir"

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel, İran'ı Suriye'den sadece Rusya'nın çıkarabileceğini söyledi.

Başkent Tel Aviv'de, dün, katıldığı bir konferansta konuşan eski komutan Eshel, İsrail'in Suriye'deki İran varlığına karşı attığı adımlara ve muhtemel senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in herhangi bir savaşın eşiğinde olmadığını belirten Eshel, "Ancak kendimizi kandırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hermon'a (İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir bölge) atılan füzede olduğu gibi bir gelişme savaşı tetikleyebilir." dedi.

Hiçbir askeri eylemin İran'ı Suriye'den tamamen çıkarmaya yeterli olmayacağını dile getiren Eshel, "İran'ı Suriye'den yalnızca diplomatik yolla çıkarabilirsiniz. Bunu yapabilecek diplomatik girişimin tek adresi var, o da Rusya." diye konuştu.

Eshel, mevcut şartlar altında tek alternatifin ABD'nin Suriye'deki İran varlığına karşı dünya çapında harekete geçmesinin olduğunu dile getirerek, "ABD'nin bu adımı atması neredeyse imkansız ve bunun olacağını zannetmiyorum ama Suriyelilerin de İran'ın barut fıçısını arka bahçelerinde istediklerini sanmıyorum." şeklinde konuştu.

- Putin'in Suriye Özel Temsilcisi İsrail'de

Amir Eshel'in dün katıldığı konferansta bu değerlendirmeleri yaptığı saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin İsrail'e geldi.

İsrail basını, Lavrentyev ve Verşinin'in bugün Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini yazdı. Görüşmede, Suriye'deki İran varlığının ele alınması bekleniyor.



- İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları



İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların bir çoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.



Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının, 17 Eylül'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.



Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için bu uçağın füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.



İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.



Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.



