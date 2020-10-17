İran'ı sallayacak görüntüyü paylaştılar
İran'ın başkenti Tahran'da bir grup muhalif, gizli askeri tesisinin görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.
Sürgündeki İranlı muhalif bir grup dün, başkent Tahran yakınlarında gizli bir askeri site olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, tesisin, 2015'ten beri ülkenin nükleer programını geliştirmek için bir test merkezi olduğu kaydedildi.
Washington’da bulunan İran Ulusal Direniş Konseyi (İUDK) internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, “İran rejiminin nükleer programını silahlandırmaya devam etmek için yeni bir merkez inşa edildi” ifadeleri kullanıldı.