0553 313 94 23

İran'ı karıştıracak 'yaptırım' mesajı!

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Kemalvendi, Avrupa'nın İran konusunda ABD'yi karşısına almayacağını belirtti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:26
İran'ı karıştıracak 'yaptırım' mesajı!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Kemalvendi, Avrupa'nın mevcut düzen içinde İran'ı ABD karşısında koruma kapasitesinin olmadığını dile getirdi.

Kemalvendi, "Avrupa, ABD karşısında çeşitli politikalar oluşturabilir ancak İran konusunda ABD ile karşı karşıya gelmez" dedi.

Avrupa'nın İran ile çalışmak istediğini bildiklerini kaydeden Kemalvendi, ABD'nin bankacılık, sanat ve teknoloji konusunda üstlendiği role atıf yaparak, Avrupa'nın bu güç karşısında çatışmadan kaçınacağını söyledi.

Nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Kemalvendi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi Avrupa ile aralarında bir sürtüşmenin yaşanmasına neden oldu. Şu an için nükleer anlaşmada kalmak, kalmamaktan daha iyidir" diye konuştu.

Kemalvendi, ambargoların olumsuz etkisinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde elde ettiği bazı kazanımları da kaybedeceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:26
  1. iran
  2. abd
  3. Avrupa
  4. yaptırım
  5. ambargo
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşın dikkatinden kaçmadı! Adıyaman'dan tarih çıktı
    1. Vatandaşın dikkatinden kaçmadı!..
    2. Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı..
    3. Büyükelçi Karlov suikastinde yeni..
    4. Hatay'da orman yangını
    5. FETÖ'nün yüksek yargı teröristi..
    6. Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da..
    7. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    8. Samuel Eto'o dünya devine gidiyor!
    9. Zilhicce ayında yapılacaklar
    10. Menajeri resmen açıkladı!..
    11. Diyanet açıklığa kavuşturdu... Kredi..
    12. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe..
    13. Önder Özen'den çarpıcı Ryan Babel..
    14. Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    15. Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye..
    16. Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
    17. Polisten kaçarken bile hırsızlık..
    18. İran'dan Türkiye'ye açık destek! 'Her..
    19. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    20. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!