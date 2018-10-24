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İran'dan zehir zemberek Cemal Kaşıkçı açıklaması: ABD'nin parmağı var!

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayda ABD'nin parmağının olduğuna işaret etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:41
İran'dan zehir zemberek Cemal Kaşıkçı açıklaması: ABD'nin parmağı var!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş bir iddiada bulundu. Ruhani, Suudi Arabistan'ın ABD koruması olmadan Kaşıkçı'yı öldüremeyeceğini ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin desteği olmadan..."

Kaşıkçı cinayetini "benzeri görülmemiş vahşice işlenmiş bir suç" şeklinde niteleyen Ruhani, "ABD'nin desteği olmadan hiçbir ülkenin böyle bir suç işleyeceğini düşünmüyorum. Görünüşe göre, bir ülkeye hükmeden bir kabile, süper gücün korumasına sahip" dedi.

Türkiye hükümetine cinayetin tüm boyutları ve yönlerini açığa kavuşturma çağrısında bulunan Ruhani, şöyle devam etti:

"Kimse bugünün dünyasında ve yeni yüzyılda böyle organize bir cinayete tanıklık edeceğimizi ve bir sistemin bu kadar vahşice bir cinayeti planlayacağını hayal edemezdi."

Ruhani, Kaşıkçı cinayetinin ABD, Avrupa ve diğer dünya ülkeleri için insan hakları konusunda bir sınav olduğunu belirterek, "Bu işlenen cinayet ve faillerinden daha çok kınanması gereken onlara bu suçu işleme cesaretini veren güçtür." ifadelerini kullandı.

"Gelmiş geçmiş en berbat örtbas"

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında olanları "gelmiş geçmiş en berbat örtbas" eylemi olarak nitelerken, ABD Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rol aldığı düşünülen bazı kişilerin vizelerini iptal etmişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 19:41
  1. İstanbul
  2. İRAN
  3. ABD
  4. kaşıkçı
  5. ruhani
  6. parmağı var

YORUM YAZ

  • SelâmiSelâmi39 dk önce
    Bence de...
  • nostalji nostalji 39 dk önce
    Gökten meteor düşse abd den bilecekler zavallılar!....
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