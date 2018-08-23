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İran'dan yeni tehdit! Sadece Amerika'yı değil İsrail'i de vururuz...

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Hatemi, ABD'nin kendilerine zarar vermesi durumunda sadece ABD'yi değil bölgedeki müttefiki İsrail'i de vuracaklarını söyledi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:24
İran'dan yeni tehdit! Sadece Amerika'yı değil İsrail'i de vururuz...

İRAN'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i de hedef alacakları uyarısı yaptı.

Tahran'da bir camide konuşan Ayetullah Hatemi, ABD'nin İran'a askeri saldırıda bulunamayacağını savunarak, "Artık vur-kaç dönemi bitmiştir. ABD tarafından bize darbe gelirse ABD'yi dünyanın her yerinde kovalar ve sefil ederiz" dedi ve ekledi:

"ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de (İsrail) hedef alırız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın önkoşulsuz İran ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Hatemi, "ABD ile müzakere masasına oturmayacağız. ABD 'biz ne diyorsak İran onu yapsın' istiyor; bunun adı müzakere değil, diktatörlüktür ve biz buna karşı duracağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:24
  1. ABD
  2. İsrail
  3. İran

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