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İran'dan yeni karar! 250 bin dolar...

Ekonomik yaptırımlarla zor zamanlar geçiren İran'da yabancı yatırımcı çekmenin hedeflendiği belirtildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:10
İran'dan yeni karar! 250 bin dolar...

iran'da 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık ikamet hakkı verilecek.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Yüksek Şurası toplantısında, 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık oturum izni verilmesi onaylandı.

2016 yılı şubat ayında alınan aynı kararda, 300 bin dolar yatırım yapan yabancı yatırımcılar için oturum izni 3 yıl olarak belirlenmişti.

Söz konusu kararla son dönemde ekonomik kriz içerisindeki İran'a dış yatırımcı çekmenin hedeflendiği belirtiliyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:10
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