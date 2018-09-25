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İran'dan yeni hamle! Operasyonlar sınır dışına taşınacak

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık vermek için başlatılan "intikam operasyonlarının" sınır ötesine taşınacağı belirtildi.

25 Eylül 2018 Salı 15:49
İran'dan yeni hamle! Operasyonlar sınır dışına taşınacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık vermek için başlatılan "intikam operasyonlarının" sınır ötesine taşınacağını söyledi.

Rızai, başkent Tahran'da katıldığı bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ahvaz'da askeri töreni hedef alan saldırıya karşılık vermek üzere operasyonlar başlatıldığını belirterek, "İran'ın ilk intikam operasyonu dün gerçekleştirildi ancak bununla yetinmeyeceğiz, sınırların dışına gideceğiz" dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Rızai, dün başlatılan operasyonlar hakkında bilgi paylaşmadı.

"HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ'NÜ KULLANDILAR"

"Bu terör saldırısı düşmanların insan hakları kisvesi altında İran halkını yok etme peşinde olduklarını gösteriyor." diyen Rızai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Abu Dabi Emirliği ve Suudi Arabistan'ın ABD öncülüğünde 5 yıldır İran'a karşı medya ve ekonomik savaş sürdürdüğünü ve bu ülkelerin İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nü kullandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan ve BAE yönetimleriyle ilişki kurmanın mümkün olmadığını dile getiren Rızai, "Bugün bu ülkelerle ilişki kurmanın İran'a faydası olmadığını görüyoruz. Onlar savaş dönemi gibi İran'ın karşısında duruyorlar." ifadelerini kullandı.

SALDIRIDAN ABD, SUUDİ ARABİSTAN, BAE VE İSRAİL SORUMLU TUTULUYOR

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, saldırıyla ilgili ABD, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail yönetimlerini suçluyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:49
  1. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  2. Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
  3. Ahvaz
  4. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA
  5. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  6. Abu Dabi Emirliği
  7. Suudi Arabistan
  8. ABD
  9. İsrail
  10. Halkın Mücahitleri Örgütü

YORUM YAZ

  • ferhatferhat37 dk önce
    Hedefte Sudi Amerika ve ABD ve Israil olmali muhakkak. Bu Lut kavminin cocuklari ve Firavunun torunlari büyük hezimete ugratilmali. Suriyede fitnenin atesini yükseltip ortadogu yu parcalayamayan siyonizmin usaklari muhakkak bedel ödemeli. Zaman ayri gayri olmanin vakti degil her mezhepten bütün müslümanlar tevhid sancagi altinda toparlanmali ve siyonist liberal ve batinin hertürlü emperyalizmine karsi mücadele etmeli.
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