İran'dan Yemen görüşmelerine destek

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında esir ve tutuklu takasıyla ilgili varılan ön mutabakatı desteklediklerini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Yemenli tarafların Stockholm'de Birleşmiş Milletler temsilcisinin (Martin Griffiths) gözetiminde varılan ön mutabakatı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini paylaştı.

Taraflar arasında görüşülen konuların tümünde nihai anlaşma sağlanması için Tahran'ın müzakerelerin devamını desteklediğini söyleyen Zarif, "Yabancı saldırganların hava saldırılarına ve insanlığa karşı işledikleri suçlara son verme zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.



Ülkedeki iç savaşı sonlandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.



Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

Görüşmeler devam ederken bugün iki taraftan 15 bin kişiyi bulan esir ve tutuklu takası için isim listelerinin sunulduğu açıklanmıştı.

İstişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.