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İran: ABD'yi yenilgiye uğratacağız!

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yeni dönemde temel gündemlerinin üretim olacağını, ABD'nin ambargo hamlesini bu şekilde "yenilgiye uğratacaklarını" belirtti.

06 Kasım 2018 Salı 12:26
İran: ABD'yi yenilgiye uğratacağız!

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başkent Tahran'da Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "İran'a yönelik yeni oyun sahnelediğini" ifade eden Cihangiri, bunu dikkatle takip edip ona göre kararlar almaları gerektiğini dile getirdi.

"Yaptırımların etkisi olmayacak demiyoruz"

Ülkenin durumunun halka samimiyetle anlatılması gerektiğini belirten Cihangiri, "İnsanları endişelendirmek istemiyoruz. Halk, devrimin ve ülkenin asıl sahibidir. Halkın desteği olmadan bu ağır şartlardan çıkabilmemiz mümkün değildir. Yaptırımların etkisi olmayacak demiyoruz ancak bunu en aza indirmeliyiz." dedi.

"ABD'yi yenilgiye uğratacağız"

Üretim merkezlerinden faaliyetlerini artırmasını isteyen Cihangiri, "İran üretimi ABD'nin yenilgisinin en önemli göstergesi olacak. ABD'yi ve yaptırımlarını üretim sektörünün duruşuyla yenilgiye uğratacağız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hükümetin halka yeni ekonomik baskıların oluşmasından yana olmadığını ve dövize müdahale eden kontrol politikalarıyla ithalat ve ihracata dokunmak istemediklerini de söyledi.

Cihangiri ayrıca ABD'nin yaptırım listesine aldığı İran'ın havacılık ve denizcilik kurumlarının müdürleriyle konuştuğunu, listedeki isimlerin beklenenden az olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:26
  1. İshak Cihangiri
  2. ABD
  3. İran
  4. yaptırım

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